പാർലമെന്റ് മന്ദിരം രാഷ്ട്രപതി സമർപ്പിക്കട്ടെയെന്ന് പ്രതിപക്ഷം

ന്യൂഡൽഹി ∙ പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയെ അവഹേളിക്കലാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം. സർക്കാരിന്റെ തലവനായ പ്രധാനമന്ത്രിയല്ല, രാഷ്ട്രത്തലവനാണ് നിയമനിർമാണ സഭയുടെ മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മോദിയുടെ പൊങ്ങച്ച പദ്ധതിയാണിതെന്ന് കോൺഗ്രസ് പരിഹസിച്ചു.

പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം ഈ മാസം 28ന് രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. വിനായക് ദാമോദർ സവർക്കറുടെ ജന്മദിനം കൂടിയാണ് അന്ന്. മന്ദിരത്തിന് 2020 ൽ തറക്കല്ലിട്ടത് മോദിയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം പാർലമെന്റിനു മുകളിലെ അശോകസ്തംഭം അനാവരണം ചെയ്തതും മോദിയായിരുന്നു.

മോദിയുടെ വ്യക്തിപരമായ പൊങ്ങച്ച പദ്ധതിയായതിനാലാണോ രാഷ്ടപ്രതിയെ ക്ഷണിക്കാത്തതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയ്റാം രമേഷ് ചോദിച്ചു. ലോക്സഭാ സ്പീക്കറും രാജ്യസഭാ ചെയർമാനും ചേർന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണമായിരുന്നുവെന്ന് എഐഎംഐഎം നേതാവ് അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസി പറഞ്ഞു. ഗോത്രവർഗ വനിതയെ രാഷ്ട്രപതിയാക്കിയെന്നു പറയുന്ന ബിജെപി പാർലമെന്റ് മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അവരെ ക്ഷണിക്കാത്തതെന്തെന്ന് സിപിഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി. രാജ ചോദിച്ചു.

English Summary: Opposition says let president of india inaugurate new parliament building