ജി7, ത്രിരാഷ്ട്ര പര്യടനം: പ്രധാനമന്ത്രി ജപ്പാനിൽ; ക്വാഡ് യോഗവും ഹിരോഷിമയിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജപ്പാനിൽ നടക്കുന്ന ജി7 ഉച്ചകോടിയിലടക്കം പങ്കെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ത്രിരാഷ്ട്ര പര്യടനം ആരംഭിച്ചു. ഇന്നലെ അദ്ദേഹം ജപ്പാനിലെത്തി. പാപുവ ന്യൂഗിനി, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും സന്ദർശിക്കും.

2 ദിവസം ജപ്പാനിൽ തങ്ങുന്ന മോദി ഹിരോഷിമയിൽ ജി7 ഉച്ചകോടിയിൽ ക്ഷണിതാവായി പങ്കെടുക്കും. ആണവായുധ നിരോധനം, ഭീകരതയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടം, ഹരിതോർജ ഉപയോഗ വ്യാപനം എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്യും. യുഎസ്, ജപ്പാൻ, ഇന്ത്യ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ തലവന്മാർ അടങ്ങുന്ന ക്വാഡ് കൂട്ടായ്മയുടെ യോഗവും ഇവിടെ നടന്നേക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിനയ് ക്വാത്ര അറിയിച്ചു.

സിഡ്നിയിൽ അടുത്തയാഴ്ച നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ക്വാഡ് ഉച്ചകോടി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ അസൗകര്യം കാരണം റദ്ദാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജപ്പാനിൽ അനൗപചാരിക യോഗം നടക്കുന്നത്. ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഫുമിയോ കിഷിദയുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളും നടത്തിയേക്കും. ഉച്ചകോടിക്കിടെ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കിയുമായി മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയേക്കും.

ഇന്ത്യ ജി20 യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജി7 യോഗത്തിലെ പങ്കാളിത്തം പ്രാധാന്യമേറിയതാണെന്ന് മോദി പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. 22ന് പാപുവ ന്യൂഗിനിയിലെത്തുന്ന മോദി അവിടെ ഫോറം ഫോർ ഇന്ത്യ പസിഫിക് ഐലൻഡ്സ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. പാപുവ ന്യൂഗിനി പ്രധാനമന്ത്രി ജയിംസ് മറാപ്പേയും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. അവിടെ നിന്ന് സിഡ്നിയിലെത്തുന്ന അദ്ദേഹം ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്തണി ആൽബനീസുമായും ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷം മടങ്ങും.

