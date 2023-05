ബാങ്കിലും എടിഎമ്മിലും ഇനി കിട്ടില്ല 2,000

ന്യൂഡൽഹി ∙ 2000 രൂപ നോട്ട് പിൻവലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഇന്നലത്തെ പ്രഖ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇവയാണ്:

∙ബാങ്കുകളിലും എടിഎമ്മുകളിലും ഇനി 2000 രൂപ നോട്ടുകൾ‍ ലഭിക്കില്ല.

∙ബാങ്ക് കറസ്പോണ്ടന്റുമാർക്ക് (ബിസി) ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തിന്റെ 2 നോട്ടുകൾ മാത്രമേ മാറി നൽകാനാവൂ.

∙ജൻ ധൻ യോജന, ബേസിക് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾക്കു നിലവിലെ നിക്ഷേപ പരിധി ബാധകമാകും.

∙ബാങ്ക് ശാഖകളില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇടപാടുകൾക്ക് മൊബൈൽ വാനുകളിൽ സൗകര്യമേർപ്പെടുത്താൻ ബാങ്കുകൾ ശ്രമിക്കണം.

∙നോട്ടുകൾ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് ബാങ്കുകൾ ഫീസ് ഈടാക്കില്ല, തികച്ചും സൗജന്യം.

∙നോട്ടുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതും മാറ്റിയെടുക്കുന്നതും സുഗമമാക്കാനാണ് 4 മാസം നൽകുന്നത്.

∙നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കാനോ നോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാനോ ബാങ്കുകൾ വിസമ്മതിച്ചാൽ: ആദ്യം ബാങ്കിൽതന്നെ പരാതിപ്പെടുക, 30 ദിവസത്തിനകം പരാതി പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ

റിസർവ് ബാങ്കിനോട് പരാതിപ്പെടാം. അതിനുള്ള ഇമെയിൽ: cms.rbi.org.in

English Summary: Rs 2000 currency will not be available in banks and ATMs