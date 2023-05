എസ്ബിഐയുടെ ആശ്വാസ നിർദേശം; 2000 നോട്ട് മാറാൻ രേഖ വേണ്ട

ന്യൂഡൽഹി ∙ 20,000 രൂപ വരെ മൂല്യമുള്ള 2000 രൂപ നോട്ടുകൾ ഒറ്റത്തവണ മാറ്റിയെടുക്കാൻ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും പ്രത്യേക അപേക്ഷാ ഫോമും ആവശ്യമില്ലെന്നു സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ) അറിയിച്ചു. ഒരു ദിവസം എത്രതവണ േവണമെങ്കിലും ആർക്കും ഈ രീതിയിൽ എസ്ബിഐ ശാഖകളിൽ നിന്നു നോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിന് ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് വേണ്ട. ഓരോ തവണയും മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന്റെ പരിധി 20,000 രൂപയായിരിക്കും.



അതായത്, ഒരു തവണ ക്യൂവിൽനിന്ന് രണ്ടായിരത്തിന്റെ 10 നോട്ടുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാം. പിന്നാലെ ആ ക്യൂവിൽ വീണ്ടും ചേർന്ന് അത്രയും തന്നെ തുക മാറാം. ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ടുള്ളവർക്കു രണ്ടായിരത്തിന്റെ എത്ര നോട്ടുകൾ വേണമെങ്കിലും പരിധിയില്ലാതെ നിക്ഷേപിക്കാം.

നാളെ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയാണു നോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ എസ്ബിഐയിൽ സൗകര്യമുള്ളത്. ഇതിനായി പ്രത്യേക ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ആധാർ അടക്കമുള്ള തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കണമെന്നു പ്രചാരണമുണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എസ്ബിഐ വ്യക്തത വരുത്തിയത്. മറ്റു ബാങ്കുകളും വരുംദിവസങ്ങളിൽ സമാന നിർദേശമിറക്കിയേക്കും.

പരമാവധി സുഗമമായി നോട്ട് നോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്നാണു വിവരം. നോട്ട് നിരോധനത്തെത്തുടർന്ന് 2016 ൽ ജനങ്ങൾ നേരിട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനാണിത്. പ്രായമായവർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും പ്രത്യേക സൗകര്യമൊരുക്കും.

കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ സ്വീകരിക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ 2000 രൂപ നോട്ട് സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിൽ സ്വീകരിക്കും. എല്ലാ യൂണിറ്റുകൾക്കും കണ്ടക്ടർമാർക്കും ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ജീവനക്കാർക്കും മാനേജ്മെന്റ് നിർദേശം ഇതുസംബന്ധിച്ച നിർദേശം നൽകി. നോട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നു പരാതി വന്നാൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മാനേജ്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കി.

‘ഏഴു വർഷം മുൻപ് 2000 രൂപ നോട്ട് അവതരിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി തെറ്റായിരുന്നു. അത് ഇപ്പോൾ തിരുത്തുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. 1000 രൂപ നോട്ട് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണം.’

പി.ചിദംബരം (കോൺഗ്രസ് എംപി, മുൻ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി)

English Summary: No ID proof, requisition slip needed for exchange of Rs 2,000 notes