ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാരുടെ മനമറിയാൻ രാഹുലിന്റെ ട്രക്ക് യാത്ര; സഞ്ചരിച്ചത് 250 കിലോമീറ്റർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്കൊപ്പം ട്രക്കിൽ സഞ്ചരിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ് രാഹുൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്നു ചണ്ഡിഗഡിലേക്ക് 250 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചത്. രാജ്യത്ത് ഏതാണ്ട് 90 ലക്ഷം ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാരുണ്ടെന്നും അവരുടെ മനസ്സിലെ കാര്യങ്ങൾ (മൻ കീ ബാത്) മനസ്സിലാക്കാൻ രാഹുൽ അവർക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചെന്നും കോൺഗ്രസ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ‘നിങ്ങളുടെ രാഹുൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് അദ്ദേഹം ട്രക്കിലിരിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പാർട്ടി പുറത്തുവിട്ടത്.

English Summary: Rahul Gandhi takes late night truck ride from Delhi to Chandigarh to listen to drivers