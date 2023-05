‘അത് ബിജെപിയുടെയോ ആർഎസ്എസിന്റെയോ ഓഫിസല്ല’: പാർലമെന്റ് ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ദേവെഗൗഡ

ബെംഗളൂരു ∙ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയ്ക്ക് പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിര ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ജനതാദൾ (എസ്) ദേശീയ അധ്യക്ഷനും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ എച്ച്.ഡി. ദേവെഗൗഡ അറിയിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇത് മോദിയുടെ വ്യക്തിപരമായ ചടങ്ങല്ല. മറിച്ച് രാഷ്ട്രത്തിന്റേതാണ്.

ജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണം കൊണ്ടാണ് പാർലമെന്റ് മന്ദിരം നിർമിച്ചത്. അത് ബിജെപിയുടെയോ ആർഎസ്എസിന്റെയോ ഓഫിസല്ല. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന നിലയ്ക്കും രാജ്യത്തെ പൗരനെന്ന നിലയ്ക്കുമാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കി. നേരത്തേ, രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ദേവെഗൗഡ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി ദ്രൗപദി മുർമുവിനാണ് പിന്തുണ നൽകിയത്. ദളിന്റെ കേരള ഘടകമാകട്ടെ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യ സ്ഥാനാർഥിക്കൊപ്പവും നിന്നു.

English Summary: I will attend Parliament building inauguration out of commitment to Constitution: Deve Gowda