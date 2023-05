കേന്ദ്ര ഓർഡിനൻസ്: എഎപിക്ക് പൂർണ പിന്തുണയുമായി എൻസിപിയും

മുംബൈ∙ ഡൽഹി സർക്കാരിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാർ ഓർഡിനൻസിനെതിരെ ആംആദ്മി പാർട്ടിക്കു പൂർണപിന്തുണ നൽകാമെന്ന് എൻസിപി വ്യക്തമാക്കി. എഎപി ദേശീയ കൺവീനറും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളും സംഘവും ഇന്നലെ എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാറിനെ സന്ദർശിക്കുകയായിരുന്നു.

സംയുക്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കേജ്‌രിവാൾ നടത്തിയ അഭ്യർഥനയോട് പവാർ അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞദിവസം ശിവസേനാ (ഉദ്ധവ് വിഭാഗം) അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെയെ കണ്ടു പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗയെ, രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവരെ ഇന്നു കേജ്‌രിവാൾ കണ്ടേക്കും.

