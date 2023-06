ത്രീഡി പ്രിന്റിങ് വഴി നിർമിക്കുന്ന ആദ്യക്ഷേത്രം തെലങ്കാനയിൽ

ഹൈദരാബാദ് ∙ ത്രീഡി പ്രിന്റിങ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചു നിർമിക്കുന്ന ലോകത്തെ ആദ്യ ഹിന്ദുക്ഷേത്രം തെലങ്കാനയിൽ വരുന്നു. ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ അകലെ സിദ്ധിപേട്ട് പട്ടണത്തിലെ ചർവിത മെഡോസ് എന്ന വില്ല പ്രോജക്ടിലാണ് 3 ശ്രീകോവിലുകളും ഗോപുരങ്ങളുമുള്ള ആരാധനാലയം. ഗണപതി, ശിവൻ, പാർവതി എന്നീ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത്. ഗണപതിയുടെയും ശിവന്റെയും കോവിലുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 3800 ചതുരശ്ര അടിയിൽ ക്ഷേത്രം നിർമിക്കുന്നത് സിംപ്ലിഫോർജ് ക്രിയേഷൻസ് എന്ന കമ്പനിയാണ്.



ഐഐടി ഹൈദരാബാദിലെ സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗം പ്രഫസർ കെ.വി.എൽ.സുബ്രഹ്മണ്യവും സംഘവുമാണ് രൂപഘടന നിർണയിച്ചത്. ഗണപതിയുടെ കോവിൽ 10 ദിവസങ്ങളിലായി 6 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്തത്.

