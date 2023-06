ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യം തകർന്നാൽ ആഘാതം ലോകം മുഴുവൻ: രാഹുൽ

വാഷിങ്ടൻ ∙ ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യം തകർന്നാൽ അതിന്റെ ആഘാതം ലോകം മുഴുവൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യം നിലനിർത്താൻ പോരാടേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും കടമയാണെന്ന് 6 ദിവസത്തെ യുഎസ് സന്ദർശനം നടത്തുന്ന രാഹുൽ നാഷനൽ പ്രസ് ക്ലബിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യം ശക്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അടുത്ത പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷം ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്തും – രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

ലീഗ് മതനിരപേക്ഷ പാർട്ടി: രാഹുൽ

വാഷിങ്ടൻ/ ന്യൂഡൽഹി ∙ മുസ്​ലിം ലീഗ് പൂർണമായി മതനിരപേക്ഷ പാർട്ടിയാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ മുസ്​ലിം ലീഗുമായുള്ള സഖ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യത്തിന് ‘ലീഗിൽ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത ഒന്നും ഇല്ലെന്ന്’ രാഹുൽ മറുപടി നൽകി. എന്നാൽ തൊട്ടുപിന്നാലെ കടുത്ത ആക്രമണവുമായി ബിജെപി രംഗത്തെത്തി. ജിന്നയുടെ മുസ്​ലിംലീഗ് എങ്ങനെ മതനിരപേക്ഷ പാർട്ടിയാകും എന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ചോദിച്ചു. ജിന്നയുടെ ലീഗിനെയും ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്​ലിം ലീഗിനെയും കൂട്ടിക്കുഴച്ച് ബിജെപി കള്ളം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തിരിച്ചടിച്ചു.

English Summary: Collapse of India's democracy will affect the world says Rahul Gandhi in United States