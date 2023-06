ബിജെപിയെ തോൽപിക്കാൻ കഴിയും: രാഹുൽ

വാഷിങ്ടൻ ∙ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടു കാഴ്ചപ്പാടുകളും രണ്ട് ആശയസംഹിതകളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുവരുന്നതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ബിജെപിയുടേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഈ നയങ്ങളുമായാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ കൈകോർക്കുന്നതെന്നും യുഎസ് സന്ദർശനത്തിനിടെ രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

ബിജെപിയെ തോൽപിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് തീർച്ചയായും കഴിയും. ബിജെപിക്കും ആർഎസ്എസിനും ഉള്ളതിനേക്കാൾ വലുപ്പം കൽപ്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങളാണ്. അതു ശരിയല്ലെന്നാണ് ഹിമാചൽപ്രദേശും കർണാടകവും തെളിയിച്ചത്.

സമാധാനവും അഹിംസയും അടക്കമുള്ള മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ആശയങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസും പ്രതിപക്ഷവും പിന്തുടരുന്നത്. മറുവശത്ത് ആർഎസ്എസിന്റെ വിദ്വേഷവും ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധവുമായ സമീപനവുമാണുള്ളത്. മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ നയം വിജയിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ലെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: BJP can be defeated says Rahul Gandhi