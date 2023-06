ഗ്യാൻവാപി കേസ്: പ്രധാന ഹർജിക്കാരൻ പിന്മാറി

വാരാണസി∙ കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തോടുചേർന്ന ഗ്യാൻവാപി മസ്ജിദ് പരിസരത്തു നിത്യാരാധനയ്ക്ക് അനുമതി തേടിയ പ്രധാനഹർജിക്കാരനും വിശ്വവേദി സനാതൻസംഘിന്റെ അധ്യക്ഷനുമായ ജിതേന്ദ്രസിങ് ബിസൻ കേസിൽനിന്നുപിന്മാറി. ഇതടക്കം മഥുരയിലെ എല്ലാ കേസുകളിൽനിന്നും താനും ഭാര്യ കിരൺസിങ്ങും അനന്തരവൾ രാഖി സിങ്ങും വിട്ടുനിൽക്കുമെന്നാണു ജിതേന്ദ്രസിങ് അറിയിച്ചത്. ഹിന്ദുപക്ഷത്തുനിന്നടക്കം തുടർച്ചയായി നേരിടുന്ന പീഡനങ്ങൾ മൂലമാണു തീരുമാനമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അഭിഭാഷകൻ ശിവം ഗൗർ നേരത്തേ പിന്മാറിയിരുന്നു.

കേസ് മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനുള്ള സമ്പത്തോ ആരോഗ്യമോ ഇല്ലെന്നു ജിതേന്ദ്രസിങ് പറഞ്ഞു. ജിതേന്ദ്രസിങ്ങിന്റെ അനന്തരവൾ രാഖി സിങ് അടക്കം 5 വനിതകളാണ് ഗ്യാൻവാപി മസ്ജിദിന്റെ പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തെ മതിലിനോടുചേർന്നുള്ള ശൃംഗാർ ഗൗരി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിത്യാരാധന അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 2021ൽ ആദ്യം ഹർജി നൽകിയത്.

English Summary: Vishwa Vedic Sanathan Sangh chief Jitender Singh Vishen says he is withdrawing from Gyanvapi cases