പാളംതെറ്റലിന് മുഖ്യകാരണം അറ്റകുറ്റപ്പണിയിലെ വീഴ്ച: സിഎജി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ട്രെയിൻ പാളംതെറ്റുന്നത് തടയാൻ കൃത്യമായ നടപടികളുണ്ടാകണമെന്നു കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ (സിഎജി) കഴിഞ്ഞ വർഷവും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പാളങ്ങളിലെ നിരീക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും യഥാസമയം നടക്കാത്താണു പാളംതെറ്റലുകളുടെ മുഖ്യകാരണമെന്നു റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മാർച്ച് 2021 വരെയുള്ള റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ശീതകാലസമ്മേളനത്തിലാണു പാർലമെന്റിൽ വച്ചത്.



നിരീക്ഷണം നടത്താനുള്ള ട്രാക്ക് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ചില മേഖലകളിൽ 100% വരെ വീഴ്ചയുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപകടങ്ങളുണ്ടായാൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകുന്നതിലും അതിനനുസരിച്ചു നടപടികളെടുക്കുന്നതിലും റെയിൽവേ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമത കാണിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

സിഎജി റിപ്പോർട്ടിൽനിന്ന്:

∙ റെയിൽവേ പാളങ്ങളിൽ ശക്തമായ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണം. ട്രാക്ക് മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനത്തിന്റെ പോർട്ടൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അന്വേഷണമോ നിരീക്ഷണമോ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അതിൽ ലഭ്യവുമല്ല.

∙16 റെയിൽവേ സോണുകളിലെ 1392 അപകടങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 167 കേസുകൾ പാളം അറ്റകുറ്റപ്പണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നു കണ്ടെത്തി. നിബന്ധനകൾ ലംഘിച്ചതിനാൽ 149 അപകടങ്ങളുണ്ടായി. അമിതവേഗവും മോശം ഡ്രൈവിങ്ങും കാരണം 144 അപകടങ്ങളുമുണ്ടായി.

∙ 4 സോണുകളിലാണു പാളം അറ്റകുറ്റപ്പണികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലും 100% വീഴ്ച കണ്ടെത്തിയത്. 8 സോണുകളിൽ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ കുറവുണ്ടായി.

∙ അപകടങ്ങളിൽ 63 ശതമാനത്തിലും റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകിയില്ല.

∙ പാളത്തിലെ പോയിന്റുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലെ പിഴവുകാരണം 86% അപകടങ്ങളുണ്ടായി. (പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലെ പിഴവാണു ബാലസോറിലെ അപകടത്തിനും കാരണമായതെന്നാണു കരുതുന്നത്).

∙ റെയിൽ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രത്യേക ഫണ്ട് ഫലപ്രദമായില്ല. പല സുരക്ഷാ ജോലികളും നടന്നില്ല. 2017 കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് തുക കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

English Summary : Main cause of derailment is failure in maintenance says CAG