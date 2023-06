മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഔറംഗസേബ്, ടിപ്പു ചിത്രങ്ങളുടെ പേരിൽ സംഘർഷം

മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്ര കോലാപുരിൽ ഔറംഗസേബിന്റെയും ടിപ്പുസുൽത്താന്റെയും ചിത്രം വാട്സാപ് സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കിയതിന്റെ പേരിലുണ്ടായ സംഘർഷം നിയന്ത്രിക്കാൻ പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തി. മുപ്പതോളം പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വൻപൊലീസ് സന്നാഹം സ്ഥലത്തുണ്ട്.



ഇരുവരുടെയും ചിത്രങ്ങളും വിദ്വേഷകരമായ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പും വാട്സാപ് സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കിയവർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു വിഭാഗം തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയതോടെയാണ് സംഘർഷത്തിന്റെ തുടക്കം. തുടർന്ന് പരസ്പരം കല്ലെറിയുകയും വാഹനങ്ങൾ തകർക്കുകയും ചെയ്തു. പൊലീസ് വാഹനങ്ങൾക്കു നേരെയും കല്ലേറുണ്ടായി.

ഔറംഗസേബിനെ മഹത്വവൽകരിക്കുന്ന നടപടികൾ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് പ്രസ്താവിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് സംഭവങ്ങൾ. അഹമ്മദ്നഗറിൽ ഔറംഗസേബിന്റെ പടം ഘോഷയാത്രയിൽ ഉപയോഗിച്ചതിന് 4 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു. പശ്ചിമ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണു കോലാപുരും അഹമ്മദ് നഗറും.

English Summary : Clashes over Aurangzeb and Tipu Sultan pictures as whatsapp status in Maharashtra