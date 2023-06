പ്രതിപക്ഷ സമ്മേളനം: ഖർഗെയും രാഹുലും പങ്കെടുക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ പട്നയിൽ ഈ മാസം 23നു നടക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ, രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും. ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണത്തിന് എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് സംഘടനാകാര്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു. ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ മുൻകയ്യെടുത്താണു യോഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ മാസം 12നു നടത്താനാണ് മുൻപ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും കോൺഗ്രസ്, ഡിഎംകെ എന്നീ കക്ഷികൾ അസൗകര്യം അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് 23ലേക്കു മാറ്റിയത്.

English Summary: Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi to attend opposition meeting in Patna