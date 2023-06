അന്വേഷണം 15ന് അകം തീർക്കാമെന്ന് കേന്ദ്രം; സമരം ഒരാഴ്ച നിർത്തും

ന്യൂ‍ഡൽഹി ∙ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം 15ന് അകം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നു കേന്ദ്രസർക്കാർ ഉറപ്പു നൽകി. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സമരം ഒരാഴ്ചത്തേക്കു നിർത്തിവയ്ക്കാൻ താരങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. കേന്ദ്ര കായികമന്ത്രി അനുരാഗ് സിങ് ഠാക്കൂറുമായി 5 മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ട ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിലാണു തീരുമാനം. മേയ് 28നു ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു താരങ്ങൾക്കെതിരെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്ന എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കുമെന്നും ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സമരത്തിൽ നിന്നു പിന്മാറിയിട്ടില്ലെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ചു തൽക്കാലം നിർത്തിവയ്ക്കുക മാത്രമാണു ചെയ്യുന്നതെന്നും സാക്ഷി മാലിക്കും ബജ്‌രംഗ് പുനിയയും വിശദീകരിച്ചു. ഒളിംപിക് മെഡൽ ജേതാക്കളായ ബജ്‌രംഗ് പുനിയ, സാക്ഷി മാലിക്ക്, ഭർത്താവ് സത്യവർത്ത് കടിയാൻ, ജിതേന്ദർ കിൻഹ എന്നിവരാണു ചർച്ച നടത്തിയത്. സമരരംഗത്തെ സജീവസാന്നിധ്യമായ വിനേഷ് ഫോഗട്ട് യോഗത്തിനെത്തിയില്ല.

5 ആവശ്യങ്ങളാണു താരങ്ങൾ യോഗത്തിലുയർത്തിയത്. 1) ലൈംഗികാതിക്രമക്കേസിൽ പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ട ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിങ്ങിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം. 2) ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിങ്ങോ കുടുംബാംഗങ്ങളോ ഫെഡറേഷനിൽ ഭാഗമാകാൻ പാടില്ല. 3) ഫെഡറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സുതാര്യമായി പൂർത്തിയാക്കണം. 4) പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ദിവസം ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറുകൾ റദ്ദാക്കണം. 5) റെസ്‌ലിങ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (ഡബ്യൂഎഫ്ഐ) പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് ഒരു വനിതയെത്തണം. മറ്റു യോഗതീരുമാനങ്ങൾ:

∙ പരാതി നൽകിയ വനിതാ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കും.

∙ റെസ്‌ലിങ് ഫെഡറേഷനിൽ ആഭ്യന്തര പരാതി പരിഹാര കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കും.

∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടപടികളിൽ താരങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും തേടും.

ആളിക്കത്തിക്കുന്നത് ഹരിയാന കുടുംബം: ബ്രിജ് ഭൂഷൺ

ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ സമരം ആളിക്കത്തിക്കുന്നതു ഹരിയാനയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കുടുംബമാണെന്നു ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിങ്. ‘ദ് വീക്ക്’ വാരികയ്ക്കു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഈ ആരോപണം. ഗുസ്തി താരങ്ങൾ വെറും കരുക്കളാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. ‘ഹരിയാനയിലെ ഒരു കുടുംബത്തിന് അവരുടെ ആധിപത്യം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ഭയമാണ്. മറ്റാരും കടന്നുകയറുന്നത് അവർക്കു താൽപര്യമില്ല. ഇതൊരു കമ്പനി പോലെയാണ്. ലാഭം പരമാവധിയുണ്ടാക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കും’– ബ്രിജ് ഭൂഷൺ പറയുന്നു.

