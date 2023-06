സച്ചിൻ പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കില്ല: വേണുഗോപാൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജസ്ഥാനിൽ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് സംഘടനാകാര്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കി.

‘‘സച്ചിൻ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുമെന്നത് ഊഹാപോഹമാണ്. ഏതോ കേന്ദ്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട വാർത്തകളാണു പ്രചരിച്ചത്. രാജസ്ഥാനിൽ പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കും. കർണാടകയിൽ അത്തരം അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ചില്ലേ?’’– വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

അച്ഛൻ രാജേഷ് പൈലറ്റിന്റെ ചരമവാർഷികദിനമായ നാളെ രാജസ്ഥാനിലെ ദൗസയിൽ സച്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രാർഥനായോഗം സംഘടിപ്പിക്കും. ഈ ചടങ്ങിൽ സച്ചിൻ സ്വന്തം പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുമെന്നായിരുന്നു അഭ്യൂഹമെങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നീക്കങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെയില്ലെന്നു കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

