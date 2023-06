കേസിൽ നടപടി ഉണ്ടായാൽ മാത്രം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്: സാക്ഷി മാലിക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ നടപടിയുണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുക്കൂ എന്ന് ഒളിംപിക് മെഡൽ ജേതാവ് സാക്ഷി മാലിക്ക് വ്യക്തമാക്കി. ഹരിയാനയിലെ സോനിപ്പത്തിൽ വിളിച്ച മഹാപഞ്ചായത്തിനു ശേഷമായിരുന്നു സാക്ഷിയുടെ പ്രതികരണം. ‘ഓരോ ദിവസവും മാനസികമായി ഏത് അവസ്ഥയിലൂടെയാണു കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല’ – സാക്ഷി പ്രതികരിച്ചു. അന്വേഷണം 15ന് ഉള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നാണു കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉറപ്പു നൽകിയത്. അതുവരെ സമരം നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.



English Summary: Wrestler Sakshi Malik threatens not to participate in Asian games