മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നയിക്കുക അജിത് പവാർ തന്നെ: സുപ്രിയ സുളെ

മുംബൈ ∙ മഹാരാഷ്ട്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ അജിത് പവാറിനോട് ചർച്ച ചെയ്തായിരിക്കും തന്റെ പ്രവർത്തനമെന്ന് പാർട്ടി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റായി നിയമിതയായ സുപ്രിയ സുളെ. ദേശീയതലത്തിൽ ശരദ് പവാറിനും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ അജിത് പവാർ, ജയന്ത് പാട്ടീൽ, ഛഗൻ ഭുജ്ബൽ എന്നിവർക്കുമായിരിക്കും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയെന്നും വ്യക്തമാക്കി. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻസിപിക്ക് മേൽക്കൈ ലഭിച്ചാൽ അജിത് പവാർ ആയിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥി എന്നും സൂചന നൽകി. പാർട്ടി പുനഃസംഘടനയിൽ ശരദ് പവാറിന്റെ സഹോദരപുത്രനായ അജിത് പവാറിനെ തഴഞ്ഞെന്ന ആരോപണങ്ങൾ ശഖ്തമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സുപ്രിയ വിശദീകരണം നടത്തിയത്.

English Summary: Ajit Pawar will lead NCP in Maharashtra says party working president Supriya Sule