ചൈനയിലെ അവസാന ഇന്ത്യൻ ജേണലിസ്റ്റും മടങ്ങുന്നു

ബെയ്ജിങ് ∙ ചൈനയിലെ അവസാനത്തെ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകനോട് ഈ മാസം രാജ്യം വിടാൻ ചൈന ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിർത്തി പ്രശ്നത്തിൽ ഇന്ത്യ – ചൈന ബന്ധം മോശമായതിനെ തുടർന്നാണിത്. 14 ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ പ്രസ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധി മാത്രമാണ് ചൈനയിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസിന്റെ പ്രതിനിധി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മടങ്ങി. പ്രസാർ ഭാരതിയുടെയും ദ് ഹിന്ദുവിന്റെയും പ്രതിനിധികളുടെ വീസ ഏപ്രിലിൽ തീർന്നപ്പോൾ പുതുക്കി നൽകിയില്ല.



ഇന്ത്യയിൽ ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല. 2020 ൽ 14 ചൈനീസ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത് ഒരാളായി ചുരുങ്ങി. ഇയാളുടെ വീസ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷയിൽ ഇന്ത്യ തീരുമാനം വൈകിക്കുകയാണെന്ന് ചൈനയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് വാങ് വെൻബിൻ പറഞ്ഞു.

ഇതേസമയം, ചൈനയിൽ നിന്നടക്കമുള്ള വിദേശ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ എക്കാലവും അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ചൈനയിൽ നിന്നും സമാന നിലപാട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചു.

English Summary : Last Indian journalist to return from China