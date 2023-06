അമ്മയെ കൊന്ന് ബാഗിലാക്കി യുവതി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ; മൃതദേഹത്തിനൊപ്പം അച്ഛന്റെ ചിത്രവും

ബെംഗളൂരു ∙ അമ്മയെ കഴുത്തു ഞെരിച്ചു കൊന്ന്, മൃതദേഹം ട്രോളി ബാഗിൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ച് യുവതി കീഴടങ്ങി. ഫിസിയോ തെറപ്പിസ്റ്റായ കൊൽക്കത്ത സ്വദേശിനി സെനാലി സെൻ ആണ് അമ്മ ബിവ പാലിനെ (70) കൊലപ്പെടുത്തിയത്. അമ്മയെ കൂടാതെ ഭർതൃമാതാവ്, ഭർത്താവ്, മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന മകൻ എന്നിവർക്കൊപ്പമാണു താമസിച്ചിരുന്നത്.

ബിവ പാലും സെനാലിയുടെ ഭർതൃമാതാവും തമ്മിൽ വഴക്ക് പതിവായിരുന്നു. അയൽക്കാർ ഇടപെട്ടാണ് പലപ്പോഴും വഴക്ക് പരിഹരിച്ചിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെയും വഴക്കുണ്ടായി. തുടർന്ന് ഉറക്കഗുളിക ഭക്ഷണത്തിൽ കലർത്തി നൽകി അമ്മയെ മയക്കിക്കിടത്തിയ സെനാലി, ഷാൾ ഉപയോഗിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹം അച്ഛന്റെ ചിത്രത്തിനൊപ്പം ബാഗിലാക്കി ഓട്ടോയിലാണ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചത്. കുടുംബത്തിൽ വഴക്ക് പതിവായതു മാനസികമായി തകർത്തതായും കൊലപാതകത്തിലേക്കു നയിച്ചെന്നും സെനാലി പറഞ്ഞതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Woman goes to cops with mother's body in Bengaluru