വീണ്ടും കലാപം; മണിപ്പുരിൽ ഒരാൾ കൂടി വെടിയേറ്റു മരിച്ചു

കൊൽക്കത്ത ∙ മണിപ്പുരിൽ വീണ്ടും കലാപവും മരണവും. ചുരാചന്ദ്പുരിലെ ലോക് ലാക്ഫായി ഗ്രാമത്തിൽ മെയ്തെയ് വിഭാഗക്കാരുടെ ആക്രമണത്തിൽ 22 വയസ്സുള്ള കുക്കി യുവാവ് വെടിയേറ്റു മരിച്ചു. സമാധാനശ്രമങ്ങൾക്കായി മണിപ്പുർ ഗവർണർ ചുരാചന്ദ്പുരിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് അക്രമസംഭവം. കാമൻലോക്കിൽ നടന്ന വെടിവയ്പിൽ 4 പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു.



മേയ് 3ന് ആരംഭിച്ച വംശീയ കലാപത്തിനു ശേഷം ആദ്യമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ തല അവലോകന യോഗം നടന്നു.

ഒരു മാസത്തിലേറെയായി സംസ്ഥാനഭരണം സ്തംഭിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. കലാപത്തിൽ പലായനം ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ വലിയൊരു പങ്കും തിരികെ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല. കുക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇംഫാൽ നഗരം വിട്ടപ്പോൾ മെയ്തെയ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുക്കി ഭൂരിപക്ഷപ്രദേശങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചു.

മണിപ്പുർ ഗവർണർ അനസൂയ ഉയിക്യെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമാധാന സമിതിയുടെ ആദ്യ യോഗം ചുരാചന്ദ്പുരിൽ നടന്നു. ഗവർണറും ഏതാനും അംഗങ്ങളും മാത്രമാണ് കുക്കി ഭൂരിപക്ഷ ജില്ലയായ ചുരാചന്ദ്പുരിലെത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി ബിരേൻ സിങ് അംഗമായ സമാധാന സമിതിയിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് കുക്കി ഗോത്രവിഭാഗങ്ങൾ അറിയിച്ചു. വിരമിച്ച ഏതാനും കുക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രമാണ് സമിതിയിലുള്ളതെന്നും കുക്കി-സോമി-ഹമാർ-മിസോ ഗോത്രങ്ങളുടെ താൽപര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചില്ലെന്നും ഗോത്ര സംഘടനകൾ പറഞ്ഞു.

സമാധാന സമിതിയുമായി സഹകരിക്കില്ലെന്ന് മെയ്തെയ് സംഘടനയായ കോ ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഓൺ മണിപ്പുർ ഇന്റഗ്രിറ്റിയും (കൊകോമി) വ്യക്തമാക്കി.

മോദി സന്ദർശിക്കണം: കോൺഗ്രസ്



ന്യൂഡൽഹി ∙ കലാപം തുടരുന്ന മണിപ്പുരിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സന്ദർശനം നടത്തണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മണിപ്പുരിനെക്കുറിച്ച് മോദി നിശ്ശബ്ദത വെടിയണമെന്നും എത്രയും വേഗം അവിടം സന്ദർശിക്കണമെന്നും ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു.



English Summary : One more person shot dead in Manipur