‘സർക്കാർ വിരുദ്ധ ട്വീറ്റുകൾ നീക്കാൻ ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു’: ട്വിറ്റർ സഹസ്ഥാപകന്റെ ആരോപണം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കർഷക പ്രക്ഷോഭകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ട്വിറ്റർ പൂട്ടിക്കുമെന്നും ജീവനക്കാരുടെ വീടുകളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തുമെന്നും കേന്ദ്രസർക്കാർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി ട്വിറ്റർ സഹസ്ഥാപകൻ ജാക് ഡോർസിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. എന്നാൽ, ഡോർസിയുടെ വാദം പച്ചക്കള്ളമാണെന്നും ട്വിറ്ററിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ദുരൂഹമായ ഒരു കാലഘട്ടം മായ്ച്ചുകളയാനാണ് ശ്രമമെന്നും കേന്ദ്ര ഐടി സഹമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ തിരിച്ചടിച്ചു. ഡോർസിക്കെതിരെ ബിജെപി നേതാക്കളും രംഗത്തുവന്നു.

2021 ൽ ട്വിറ്റർ വിട്ട ഡോർസി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് വിവാദ വെളിപ്പെടുത്തൽ. വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ ട്വിറ്ററിനുമേൽ സമ്മർദം ചെലുത്തിയത് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഡോർസി ആദ്യം പരാമർശിക്കുന്നത്.

കർഷകപ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടെ ഒട്ടേറെ വ്യക്തികളുടെയും കേന്ദ്രത്തെ വിമർശിക്കുന്ന ചില ജേണലിസ്റ്റുകളുടെയും ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടുകൾക്കും ട്വീറ്റുകൾക്കും വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദേശം സർക്കാരിൽനിന്നു ലഭിച്ചിരുന്നതായി ഡോർസി പറഞ്ഞു. ഡോർസിയുടെ കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങൾ ട്വിറ്റർ തുടർച്ചയായി ലംഘിച്ചിരുന്നുവെന്നു രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറ‍ഞ്ഞു. 2020 മുതൽ 2022 ൽ അവർ ഐടി ചട്ടം പാലിച്ചതേയില്ല. ഇന്ത്യൻ നിയമം ബാധകമല്ലെന്ന മട്ടിലാണ് ട്വിറ്റർ പ്രവർത്തിച്ചത്.

ട്വിറ്റർ ജീവനക്കാരിൽ ആരും ജയിലിൽ കിടക്കുകയോ ട്വിറ്റർ പൂട്ടുകയോ ചെയ്തില്ല. ഇന്ത്യയിലെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനാലാണ് ‍ട്വിറ്റർ ഓഫിസ് റെയ്ഡ് ചെയ്തത്. കർഷകപ്രക്ഷോഭ കാലത്ത് പ്രചരിച്ച വ്യാജ വിവരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനാണ് സർക്കാർ നിർദേശം നൽകിയത്. യുഎസിൽ സമാനസംഭവങ്ങൾ നടന്നപ്പോൾ ട്വിറ്റർ ഇത്തരം ഉള്ളടക്കം നീക്കിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികൾ ഇന്ത്യൻ നിയമം പാലിച്ചേ പറ്റൂ. – മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ബിജെപി ഇന്ത്യയെ നാണംകെടുത്തുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ ആരോപിച്ചു.

English Summary: ‘Will shut Twitter down… raid homes’: Jack Dorsey's claim on ‘pressure’ from India during farmers' protest