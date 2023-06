വീടകങ്ങളിൽ നിശ്ശബ്ദം സഹിച്ച് വയോധികമാർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തെ വയോധികമാർ വീട്ടുകാരിൽനിന്നു ദേഹോപദ്രവമായും മാനസികപീഡനമായും ഏറെ സഹിക്കുന്നതായി സർവേ. മുതിർന്ന സ്ത്രീകളിൽ 16%പേരും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ദുരനുഭവങ്ങൾ നേരിടുന്നവരാണെന്നാണ് ‘ഹെൽപ്ഏജ് ഇന്ത്യ’യുടെ റിപ്പോർട്ട്. ആൺമക്കളും ബന്ധുക്കളും മരുമക്കളും അപമാനിക്കുന്നതിന്റെ വിഷമം നിശ്ശബ്ദം സഹിച്ച് പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെടാൻ പോലുമാകാതെ പലരും കഴിയുന്നു.

60–90 പ്രായത്തിലുള്ള 7,911 സ്ത്രീകളെയാണ് സർവേയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. വയോധികരോടുള്ള മോശം പെരുമാറ്റത്തിനെതിരെയുള്ള ബോധവൽകരണദിനത്തിനു മുന്നോടിയായാണു റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അപമാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹിക്കേണ്ടിവരുന്നത് സ്വന്തം ആൺമക്കളിൽനിന്നാണെന്ന് 40% സ്ത്രീകൾ പറയുന്നു. മറ്റു ബന്ധുക്കളിൽനിന്ന് 31% പേരും മരുമക്കളിൽനിന്ന് 27% പേരും അപമാനമേൽക്കുന്നു. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കായി സർക്കാരിന്റെ ക്ഷേമപദ്ധതികളുണ്ടെന്ന കാര്യം സർവേയി‍ൽ പങ്കെടുത്ത 78% പേർക്കും അറിയില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

English Summary : Old people suffer silence in their homes