ഏക സിവിൽ കോഡ്: വീണ്ടും അഭിപ്രായം തേടൽ വിചിത്രമെന്ന് കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഏക സിവിൽ കോഡ് വിഷയത്തിൽ ജനങ്ങളിൽനിന്നു വീണ്ടും അഭിപ്രായം തേടാനുള്ള നിയമ കമ്മിഷന്റെ തീരുമാനം വിചിത്രമെന്ന് കോൺഗ്രസ്. ഏക സിവിൽ കോഡ് രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമോ അഭികാമ്യമോ അല്ലെന്ന മുൻ കമ്മിഷന്റെ ശുപാർശ മറികടക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണു വീണ്ടും അഭിപ്രായം തേടിയതെന്നു ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് ആരോപിച്ചു.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ രാജ്യത്തു വിദ്വേഷം പരത്താനാണു ബിജെപിയുടെ ശ്രമമെന്നു സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി എംപി ഷഫീഖുർ റഹ്മാൻ ബർഖ ആരോപിച്ചു. ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കും മുൻപ് എല്ലാവരുമായി കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തണമെന്നു ജെഡിയു വക്താവ് കെ.സി.ത്യാഗി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Congress statement on law commission decision to seek fresh suggestions on uniform civil code