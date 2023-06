ജാതി മാറി പ്രണയം: പെൺകുട്ടിയെ കൊന്ന പിതാവും സഹോദരനും അറസ്റ്റിൽ

ബെംഗളൂരു ∙ ഇതര ജാതിയിൽപെട്ട യുവാവിനെ പ്രണയിച്ച 17 വയസ്സുകാരിയെ അച്ഛനും സഹോദരനും ബന്ധുവും ചേർന്നു കഴുത്തു ഞെരിച്ചുകൊന്നു. തുമക്കൂരുവിലെ ചേലൂരിൽ നേത്രാവതി എന്ന പെൺകുട്ടിയാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അച്ഛൻ പരശുരാമ, സഹോദരൻ ശിവരാജു, ബന്ധു തൂക്കാറാം എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പട്ടികവർഗക്കാരിയായ പെൺകുട്ടി ഇതര ജാതിയിൽപെട്ട കുമാർ എന്ന യുവാവുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ബന്ധത്തിൽ നിന്നു പിന്മാറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും വിസമ്മതിച്ചതോടെ കഴുത്തു ഞെരിച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നു.

English Summary: Father and brother arrested in 17 year old girl murder case