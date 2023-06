ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ മഹിമ: ഗ്രാമി ജേതാവ് ഫാലുവിനൊപ്പം ഗാനം രചിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ പ്രചരണാർഥം ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ ഗായിക ഫാലുവുമായി ചേർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഗാനം രചിച്ചു. ‘അബുൻഡൻസ് ഓഫ് മില്ലറ്റ്സ്’ എന്ന ഗാനം യൂട്യൂബ് ഉൾപ്പെടെ 16 സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പുറത്തിറക്കി. ഫാൽഗുനി ഷായുടെ ഭർത്താവും ഗായകനുമായ ഗൗരവ് ഷായും രചനയിലും ആലാപനത്തിലും പങ്കാളിയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗശകലവും ഗാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലിഷിലും ഹിന്ദിയിലുമായാണ് ഗാനം.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ന്യൂഡൽഹിയിൽ വച്ച് നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ചെറുധാന്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു ഗാനമെഴുതാൻ ഫാലുവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ‘അങ്ങേയ്ക്കും ഇതിൽ സഹകരിച്ചൂടേയെന്ന’ ഫാലുവിന്റെ അഭ്യർഥനയ്ക്ക് മോദി വഴങ്ങി.

ഗ്രാമി പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടുള്ള ഗായികയാണ് ഫാലു എന്ന ഫാൽഗുനി ഷാ. ഈ വർഷം ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ വർഷമായാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയുടെ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾചർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആചരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയാണ് ഈ നിർദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചത്.

