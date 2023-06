മാതാപിതാക്കൾ ഉണരുംമുൻപേ എഴുന്നേറ്റ അഞ്ചു വയസ്സുകാരൻ ഫ്ലാറ്റിൽനിന്ന് വീണു മരിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ മുൻപ് ഉറക്കമുണർന്ന 5 വയസ്സുകാരൻ ഫ്ലാറ്റിന്റെ എട്ടാംനിലയിൽനിന്നു വീണു മരിച്ചു. നോയിഡ സെക്ടർ 78ലെ ഹൈഡ് പാർക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ പുലർച്ചെ 5.45ന് ആണു സംഭവം.

കുട്ടി പലപ്പോഴും നേരത്തേ ഉണരാറുണ്ടെന്നും ഈ സമയത്തു ഫ്ലാറ്റിലൂടെ നടക്കാറാണു പതിവെന്നുമാണു കുടുംബാംഗങ്ങൾ പൊലീസിനു നൽകിയ മൊഴി. ഇന്നലെ പുലർച്ചെ എഴുന്നേറ്റ കുട്ടി ബാൽക്കണിയിൽ ചെടികൾ വച്ചിരിക്കുന്നതിനു സമീപത്തേക്കു പോകുകയും കാൽവഴുതി വീഴുകയുമായിരുന്നു. ഉടൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

