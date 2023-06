പേയ്ടിഎമിന്റെ പേരിൽ വൻ തട്ടിപ്പ്; പരാതിയുമായി നൂറുകണക്കിനു പേർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ പേയ്ടിഎമിന്റെ പേരിൽ വ്യാജ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറുകൾ വഴി നൂറുകണക്കിനാളുകളെ തട്ടിപ്പിൽ വീഴ്ത്തുന്നു. ട്വിറ്റർ അടക്കമുള്ള സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പേയ്ടിഎം ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച് പരാതി ഉന്നയിക്കുന്നവരെയാണു തട്ടിപ്പു സംഘം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്.

സാധാരണനിലയിൽ, പേയ്ടിഎമിലെ ഇടപാട് മുടങ്ങിയെന്നു പറഞ്ഞു ട്വീറ്റ് ചെയ്താൽ പേയ്ടിഎമ്മിന്റെ ഔദ്യോഗിക പേജിൽ നിന്ന് മറുപടി ലഭിക്കാറുണ്ട്. തട്ടിപ്പുകാരുടെ ഇടപെടൽ മൂലം ഇതിനു പകരം പേയ്ടിഎമിന്റെ വ്യാജ പ്രൊഫൈലുകളായിരിക്കും പരാതിക്കാരെ സമീപിക്കുക. പേയ്ടിഎം എന്ന കീവേഡ് സെർച് ചെയ്താണ് ഇത്തരം പരാതി പോസ്റ്റുകൾ ഇവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്.

കസ്റ്റമർ കെയറിലേക്ക് വിളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു മൊബൈൽ നമ്പറുമുണ്ടാകും. ഇതിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ, പരാതി പരിഹരിക്കാനെന്ന മട്ടിൽ ഫോണിലേക്ക് ഒടിപി വരും. വെരിഫിക്കേഷനായി ഈ നമ്പർ പങ്കുവയ്ക്കാനും ആവശ്യപ്പെടും. ഇതു ചെയ്യുന്നതോടെ പേയ്ടിഎം അക്കൗണ്ട് തട്ടിപ്പുകാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകും. യഥാർഥത്തിൽ അവരുടെ ഫോണിൽ നമ്മളുടെ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒടിപിയാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പലർക്കും പണം നഷ്ടമായതായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

ശ്രദ്ധിക്കാൻ

∙ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പരാതിപ്പെടുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഐഡിയിൽ നിന്നാണോ മറുപടി വരുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

∙ പരാതിക്കൊപ്പം മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇമെയിൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുക. അതുപയോഗിച്ചു തട്ടിപ്പ് കോൾ, ഇമെയിൽ വരാം.

∙ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറായി തരുന്നതു മൊബൈൽ നമ്പറാണെങ്കിൽ തട്ടിപ്പിനുള്ള സാധ്യതയേറെ.

∙ ഒടിപി ആരുമായും പങ്കുവയ്ക്കരുത്. പേയ്ടിഎം പോലെയുള്ള കമ്പനികൾ ഒരിക്കലും ഒടിപി ആവശ്യപ്പെടില്ല.

∙ ഗൂഗിളിലും മറ്റും കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറിനായി തിരയുമ്പോൾ ഔദ്യോഗിക സൈറ്റുകളിൽ നിന്നു മാത്രം നമ്പർ എടുക്കുക.

