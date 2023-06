പ്രതിപക്ഷത്തിന് പൊതുസ്ഥാനാർഥി: പട്നയിൽ പ്രാഥമിക ചർച്ച നടക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ധാരണ രൂപീകരിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് പട്നയിൽ ഈ മാസം 23നു ചേരുന്ന പ്രതിപക്ഷ സമ്മേളനം പ്രാഥമിക ചർച്ച നടത്തും. സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സഹകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ കക്ഷികൾക്കിടയിൽ ഉടലെടുത്ത അഭിപ്രായഭിന്നത നീക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. പ്രതിപക്ഷം ഭിന്നിച്ചു നിന്നാൽ ബിജെപിക്കെതിരായ വോട്ടുകൾ ചിതറിപ്പോകുമെന്നും 2019 ലെ സ്ഥിതി ആവർത്തിക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തിയാണു നീക്കം.

ബിജെപിക്കെതിരെ ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പൊതുസ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തുന്നതിന്റെ സാധ്യതയും ആരായും. കോൺഗ്രസ് പരമാവധി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതു സാധിക്കൂവെന്നാണു മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ മമത ബാനർജി (ബംഗാൾ), അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ (ഡൽഹി) അടക്കമുള്ളവരുടെ നിലപാട്. വിജയസാധ്യതയുള്ള 150 സീറ്റിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണു തീരുമാനമെങ്കിലും ആകെ മുന്നൂറോളം സീറ്റിൽ മത്സരിക്കാനാണു കോൺഗ്രസ് ആലോചിക്കുന്നത്. യുപിയിൽ സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയെയും ബംഗാളിൽ തൃണമൂലിനെയും ഡൽഹിയിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെയും പിന്തുണച്ച് അവിടെ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയാറാകില്ല.

കോൺഗ്രസ് പരമാവധി സീറ്റ് നേടിയാൽ മാത്രമേ ബിജെപിയെ താഴെയിറക്കാൻ സാധിക്കൂവെന്നും അതിനാൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടത് പ്രാദേശിക കക്ഷികളാണെന്നുമാണ് അവരുടെ വാദം. ഹിമാചൽ, കർണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയങ്ങളോടെ ദേശീയതലത്തിൽ പാർട്ടി തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിലാണെന്നും കോൺഗ്രസ് അവകാശപ്പെടുന്നു. കോൺഗ്രസ് ചുരുങ്ങിയത് 120 സീറ്റ് നേടിയാൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിനാവശ്യമായ ബാക്കി സീറ്റുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാമെന്നാണു പ്രാദേശിക കക്ഷികളുടെ നിലപാട്.

