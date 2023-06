തട്ടകത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ലെന്ന് പാർട്ടികൾ; പ്രതിപക്ഷം പല പക്ഷം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പഞ്ചാബിലും ഡൽഹിയിലും കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കാതിരുന്നാൽ ഈ വർഷത്തെ മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കാമെന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ വാഗ്ദാനം; ആം ആദ്മിയുമായി ഒരുതരത്തിലുള്ള നീക്കുപോക്കിനുമില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ തിരിച്ചടി; ബംഗാളിൽ ബിജെപിയെ സഹായിച്ചാൽ ദേശീയതലത്തിൽ പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്നു കോൺഗ്രസ് കരുതേണ്ടെന്ന് തൃണമൂലിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്; മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷനിരയുമായി കൈകോർക്കില്ലെന്നും ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവിടെ എല്ലാ സീറ്റിലും ഒറ്റയ്ക്കു മത്സരിക്കുമെന്നും ബിആർഎസിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. ബിജെപിക്കെതിരായ ഐക്യം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പട്ന സമ്മേളനം അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കെ, പ്രതിപക്ഷകക്ഷികൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത തലപൊക്കുന്നു.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും ബിജെപിക്കെതിരെ പൊതുസ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ടെങ്കിലും ഡൽഹി, പഞ്ചാബ്, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, ബംഗാൾ, മഹാരാഷ്ട്ര, തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ അതു നടപ്പാക്കുക ദുഷ്കരമാകുമെന്ന സൂചനയാണ് വിവിധ കക്ഷികളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ നൽകുന്നത്.

∙ ഡൽഹി

ഭാവി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ ധാരണ സംബന്ധിച്ച വാഗ്ദാനം ആം ആദ്മി പാർട്ടി ദേശീയ വക്താവും ഡൽഹി ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായ സൗരഭ് ഭരദ്വാജാണു കോൺഗ്രസിനു മുന്നിൽ വച്ചത്. ‘2015, 20 ഡൽഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സീറ്റ് പൂജ്യമായിരുന്നു. ഡൽഹിയിലും പഞ്ചാബിലും മത്സരിക്കില്ലെന്നു കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞാൽ, മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും ഞങ്ങൾ വിട്ടുനിൽക്കാം’– ഭരദ്വാജ് പറഞ്ഞു.

കർണാടക നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നോട്ടയ്ക്കും താഴെയായിരുന്നു ആം ആദ്മിയുടെ സ്ഥാനമെന്നു പരിഹസിച്ച കോൺഗ്രസ് വക്താവ് ഗൗരവ് വല്ലഭ്, അവരുമായി ഒരുവിധ സഹകരണത്തിനുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

∙ ബംഗാൾ

ജൂലൈ എട്ടിനു നടക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചാരണത്തിനിടെയാണ് മമത ബാനർജി ഭാവിയിലെ സഹകരണം സംബന്ധിച്ചു കോൺഗ്രസിനു മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയത്. ‘ബിജെപിയെ എതിർക്കാൻ പാർലമെന്റിൽ കോൺഗ്രസിനു ഞങ്ങളുടെ പിന്തുണ വേണം. അതു നൽകാൻ തൃണമൂൽ തയാറാണ്. പക്ഷേ, ബംഗാളിൽ ബിജെപിയെ സഹായിച്ചാൽ പിന്നീട് പിന്തുണ തേടി കോൺഗ്രസ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കു വരരുത്’– മമത വ്യക്തമാക്കി.

∙ മഹാരാഷ്ട്ര

ദേശീയതലത്തിൽ വളരാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ബിആർഎസ്, ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തെലങ്കാനയ്ക്കു പുറമേ മഹാരാഷ്ട്രയിലും മത്സരിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾക്കു തുടക്കമിട്ടു. കോൺഗ്രസ്, എൻസിപി, ശിവസേന (ഉദ്ധവ് താക്കറെ) എന്നിവയുൾപ്പെട്ട മഹാവികാസ് അഘാഡിയുമായി സഹകരിക്കില്ലെന്നും ഒറ്റയ്ക്കു മത്സരിക്കാനാണു തീരുമാനമെന്നും ബിആർഎസ് നേതാവും തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ കെ.ചന്ദ്രശേഖർ റാവു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രവർത്തകരെ അറിയിച്ചു. പട്നയിലെ പ്രതിപക്ഷ സമ്മേളനത്തിലും ബിആർഎസ് പങ്കെടുക്കില്ല.

∙ ‘പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുന്നതിന്റെ ഭയപ്പാടിൽ ബിജെപി ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നേരത്തേയാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 23 ലെ യോഗം കഴിഞ്ഞാലുടൻ പ്രതിപക്ഷകക്ഷികൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പു തയാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിക്കണം.’ – നിതീഷ് കുമാർ (ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി)

English Summary: Opposition unity for Loksabha Elections 2024 not that easy