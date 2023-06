പണം വാങ്ങി വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്വയം കണ്ണിൽ കുത്തുംപോലെ: വിജയ്

ചെന്നൈ ∙ പണം വാങ്ങി വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്വയം വിരൽ കൊണ്ട് കണ്ണിൽ കുത്തുന്നതിനു തുല്യമാണെന്നും ഇതിൽ നിന്നു മാതാപിതാക്കളെ തടയണമെന്നും തമിഴ് താരം വിജയ് വിദ്യാർഥികളോടു പറഞ്ഞു. നടന്റെ ആരാധക സംഘടനയായ വിജയ് മക്കൾ ഇയക്കം പൊതുപരീക്ഷകളിൽ ഉന്നതവിജയം നേടിയവരെ അനുമോദിക്കാൻ സംഘടിപ്പിച്ച യോഗത്തിലായിരുന്നു പ്രസംഗം. ഇത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെ ഉന്നമിട്ടുള്ള പരാമർശമാണെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടിയ ഡിണ്ടിഗൽ സ്വദേശിനി എസ്.നന്ദിനിക്ക് വിജയ് വജ്ര നെക്ലേസ് സമ്മാനിച്ചു. 1406 വിദ്യാർഥികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റും 5000 രൂപ വീതവും നൽകി. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പെരുകുന്ന വ്യാജവാർത്തകളെ തിരിച്ചറിയാൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനപ്പുറം ചിന്താശേഷി നേടണം. ഇതിനായി ധാരാളം വായിക്കണമെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു.

