ന്യൂഡൽഹി ∙ ആദായനികുതി അടച്ചവർക്ക് ചെലാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാമെന്നു കാട്ടി വ്യാജ ഇമെയിലുകൾ ലഭിക്കുന്നു. info@exhilaris.in എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽനിന്നാണു പലർക്കും വ്യാജ ഇമെയിൽ എത്തിയത്. ടാക്സ് ഇ–പേയ്മെന്റ് കൺഫർമേഷൻ എന്ന പേരിലാണ് ഇമെയിൽ.

ഇതിലെ ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക് ചെയ്യുകയോ അറ്റാച്മെന്റുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ അരുത്. ഡൗൺലോഡ് ആകുന്ന ഫയലിൽ വൈറസും മറ്റുമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

