ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോൾ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെടുമായിരുന്നില്ലെന്ന് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ. അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് (അസോചം) സംഘടിപ്പിച്ച നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണത്തിലാണ് ഡോവൽ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. പലപ്പോഴും വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നേതാജിക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധിയോട് ആഴത്തിലുള്ള ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: India would not have been partitioned if Netaji was alive says Ajit Doval