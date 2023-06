10 വർഷത്തിനുശേഷം മകളെ കണ്ടെത്തി ബംഗാളി കുടുംബം

കൊൽക്കത്ത∙ കശ്മീരിൽ കാണാതായ ബംഗാളി പെൺകുട്ടിയെ 10 വർഷത്തിനുശേഷം കണ്ടെത്തി. പൊലീസും ബംഗാൾ റേഡിയോ ക്ലബ് അംഗങ്ങളും ചേർന്നു നടത്തിയ അന്വേഷണമാണു പെൺകുട്ടിയെ കുടുംബവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചത്. കശ്മീരിലെ ബാരാമുള്ളയിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജീവനക്കാരനായ ഭർത്താവിനും 3 മക്കൾക്കുമൊപ്പം കഴിയുകയാണു പെൺകുട്ടി.

വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപ് പെൺകുട്ടിയുമായി കശ്മീരിലെത്തിയ അടുത്ത ബന്ധുവാണ് അവളെ കൂട്ടാതെ മടങ്ങിയെത്തിയത്. ദരിദ്രകുടുംബം അവളെ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു മറുപടി. പലതവണ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ കിട്ടാതായതോടെ ഇയാളുമായി കുടംബം അകന്നു.

അതേസമയം, കുറച്ചുനാൾ മുൻപ് പെൺകുട്ടി ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷനെ സമീപിച്ച് തന്റെ കുടുംബത്തെ കണ്ടെത്തിത്തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബംഗാളിലെ ജയനഗർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനു സമീപമാണു വീടെന്നു മാത്രമേ അറിയാമായിരുന്നുള്ളു. കമ്മിഷൻ ഒരു മാസം മുൻപു ജയനഗർ പൊലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും വിവരം ലഭിച്ചില്ല. തുടർന്നു റേഡിയോ ക്ലബ് ടീം അംഗങ്ങളുമായി ചേർന്നു നടത്തിയ അന്വേഷണമാണു ഫലം കണ്ടത്.

