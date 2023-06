ഗുസ്തിക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമല്ല: സാക്ഷി മാലിക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബിജെപി എംപിയും റെസ്‌ലിങ് ഫെഡറേഷൻ മുൻ പ്രസിഡന്റുമായ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിങ്ങിനെതിരായ പ്രതിഷേധം രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമല്ലെന്ന് ഒളിംപിക്സ് മെഡൽ ജേതാവായ ഗുസ്തിതാരം സാക്ഷി മാലിക്ക് പറഞ്ഞു. ഗുസ്തിലോകത്തു കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെടാതിരുന്നതുകൊണ്ടാണു ലൈംഗികാതിക്രമം നേരിട്ടിട്ടും വർഷങ്ങളോളം മിണ്ടാതിരുന്നതെന്നു ഭർത്താവും ഗുസ്തിതാരവുമായ സത്യവർധ് കഠിയാനൊപ്പം ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയിൽ സാക്ഷി വ്യക്തമാക്കി.



‘പ്രതിഷേധം കോൺഗ്രസ് പിന്തുണയോടെയല്ല. കഴിഞ്ഞ 10–12 വർഷമായി നടന്നുവന്ന ഈ അതിക്രമത്തെപ്പറ്റി ഗുസ്തിരംഗത്തെ മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഇതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്താൻ നേരത്തേ ചിലർ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഗുസ്തിലോകത്ത് ഐക്യം രൂപപ്പെട്ടിരുന്നില്ല’– സാക്ഷി പറഞ്ഞു. കുടുംബത്തിനുമേൽ കനത്ത സമ്മർദം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടി മൊഴിമാറ്റിയതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

ബ്രിജ് ഭൂഷണിനെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമപരാതികളിൽ ഈ മാസം 15 ന് 1000 പേജുള്ള കുറ്റപത്രമാണു ഡൽഹി പൊലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. കേസ് ജൂലൈ 4നു മാറ്റി.

അതിനിടെ, യുപിയിൽ ഗോണ്ട ജില്ലയിൽ ബ്രിജ്ഭൂഷണിനു നൽകിയ സ്വീകരണച്ചടങ്ങ് ബഹളത്തിൽ കലാശിച്ചു. ഒപ്പം നിന്നു സെൽഫി എടുക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് അനുയായികൾ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കമാണ് ഉന്തുംതള്ളുമായി മാറിയത്. ഇതിനിടെ ചിലർ കസേരകൾ തല്ലിയൊടിച്ചു. പൊലീസ് എത്തിയാണു രംഗം ശാന്തമാക്കിയത്.

English Summary : Sakshi malik said wrestlers' protest is not politically motivated