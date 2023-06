യുപിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ 3 ദിവസത്തിനിടെ 54 മരണം

ലക്നൗ ∙ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബലിയ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ 3 ദിവസത്തിനിടെ അത്യാസന്നനിലയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട രോഗികളിൽ 54 പേർ മരിച്ചു. ഇതിൽ സൂര്യാതപം മൂലമുള്ള മരണങ്ങളുമുണ്ടെന്നു ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ഡോ. ജയന്ത്‌കുമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. മരണസംഖ്യ കൂടാൻ കാരണം കനത്ത ചൂട് ആണെന്നു സംശയിക്കുന്നെങ്കിലും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ലക്നൗവിൽനിന്ന് ആരോഗ്യവിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബലിയയിലെത്തി.



യുപിയിൽ ഇത്തവണ കടുത്ത ഉഷ്ണതരംഗമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ബലിയയിൽ 3 ദിവസത്തിനിടെ 400 പേർ അവശനിലയിൽ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 15നു 23 പേരും 16ന് 20 പേരും 17നു 11 പേരും മരിച്ചു. മരിച്ചവരിൽ പകുതിയോളം പേർക്കു പനിയുണ്ടായിരുന്നു. സ്ട്രെച്ചറുകൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പലരെയും ജീവനക്കാർ തോളിലെടുത്താണ് അത്യാഹിതവിഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതിനിടെ പലരും മരിച്ചെന്നു ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു.

ആശുപത്രിയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ അപ്പപ്പോൾ അറിയിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിനു ചീഫ് മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോ. ദിവാകർ സിങ്ങിനെ മാറ്റി. ഡയറക്ടർ പദവിയിലുള്ള 2 ഡോക്ടർമാരെ ആശുപത്രിയുടെ ചുമതലയേൽപിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി ബ്രജേഷ് പഥക് അറിയിച്ചു. എസി, കൂളർ, ഫാൻ ഇവ ആശുപത്രിയിൽ ഉറപ്പാക്കിയതായും 15 കിടക്കകൾ വർധിപ്പിച്ചതായും ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.

English Summary: Over 50 people die within 3 days at district hospital in Uttar Pradesh