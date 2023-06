ഇന്ത്യൻ നീക്കങ്ങൾ ഫലിക്കുന്നു; ഖലിസ്ഥാൻവാദത്തിന് തിരിച്ചടി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഖലിസ്ഥാൻ വാദം ഉയർത്തുന്നവർക്കു കാന‍ഡ, യുകെ, പാക്കിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഇനി സുരക്ഷിത താവളമല്ലെന്ന സൂചനയാണു ഖലിസ്ഥാൻ ടൈഗർ ഫോഴ്സിന്റെ (കെടിഎഫ്) തലവൻ ഹർദീപ് സിങ് നിജ്ജാറിന്റെ വധം നൽകുന്ന സൂചന. ഭീകരസംഘങ്ങൾക്കിടയിലെ കുടിപ്പകയാണു ഹർദീപിന്റെ ജീവനെടുത്തതെന്ന റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഖലിസ്ഥാൻവാദികളെ അണിനിരത്തി പഞ്ചാബിലും കശ്മീരിലും അസ്ഥിരത സ‍ൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പാക്ക് ചാരസംഘടനയായ ഐഎസ്ഐയുടെ ശ്രമങ്ങൾ തടയാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഭീകരവിരുദ്ധനീക്കങ്ങളും ഫലം കാണുന്നു.

സാമ്പത്തികസ്രോതസ്സുകൾ അടച്ചും പാക്കിസ്ഥാന്റെ പങ്ക് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നും ഇന്ത്യ ശക്തമായ നയതന്ത്രസമ്മർദമാണു ചെലുത്തുന്നത്. ഒട്ടേറെ ക്രിമിനൽക്കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഖലിസ്ഥാൻവാദ സംഘങ്ങൾ കാനഡയ്ക്കും യുകെയ്ക്കും തലവേദനയായിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷത്തിനിടെ ഒട്ടേറെ മുതിർന്ന നേതാക്കളെയാണു കെടിഎഫ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ബ്രിട്ടനിലെ സംഘടനയുടെ അധ്യക്ഷൻ അവതാർ സിങ് ഖണ്ഡ കഴിഞ്ഞ 15നാണു രക്താർബുദം ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. പാക്കിസ്ഥാനിലെ കെടിഎഫ് തലവൻ പരംജിത് സിങ് പഞ്ച് വാർ കഴിഞ്ഞ മേയിൽ ലഹോറിൽ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു.

കാനഡയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ വ്യവസായി റിപുദാമൻ മാലിക്കിനെ 2022 ജൂലൈ 14ന് വെടിവച്ചുകൊന്ന കേസിലെ പ്രതിയാണ് ഹർദീപ് സിങ് നിജ്ജാർ. ഇതടക്കം 10 എഫ്ഐആറുകൾ ആണ് ഹർദീപിനെതിരെയുള്ളത്.

കാനഡയിൽ പ്ലമർ ആയാണു ഹർദീപിന്റെ തുടക്കം. 2013ൽ പാക്ക് കെടിഫ് തലവൻ ജഗ്താർ സിങ് താരയെ സന്ദർശിച്ചു. 2015ൽ പാക്ക് ചാരസംഘടന ഐഎസ്ഐ ഹർദീപിന് ആയുധപരിശീലനം നൽകിയെന്നു ഇന്ത്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം കരുതുന്നു.

