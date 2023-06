പീഡനക്കേസുകളിൽ യുകെയിൽ 2 ഇന്ത്യക്കാർക്കു തടവുശിക്ഷ

ലണ്ടൻ ∙ ബലാത്സംഗകേസുകളിൽ വിദ്യാർഥി അടക്കം ഇന്ത്യൻ വംശജരായ 2 പേർക്കു ബ്രിട്ടനിൽ ജയിൽശിക്ഷ. ലഹരിയിലായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥി പ്രീത് വികാലിനെ (20) 8 വർഷം തടവിനാണു ശിക്ഷിച്ചത്. സൗത്ത് വെയിൽസിലെ കാർഡിഫ് നഗരത്തിൽ കഴിഞ്ഞവർഷമാണു സംഭവം. അമിതലഹരിയിൽ വഴിയരികിൽ വീണുപോയ യുവതിയെ പ്രീത് വികാൽ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ടു നടന്നുപോകുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്തുവന്നിരുന്നു.



‌‌മസാജ് പാർലറിൽ ജോലി നൽകാമെന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു 4 യുവതികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ രഘു സിൻഗമാനേനിയെ (50) 18 വർഷം തടവിനാണു കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. വടക്കൻ ലണ്ടനിൽ വുഡ്‌ഗ്രീൻ നഗരത്തിലാണു ഇയാൾ മസാജ് പാർലറുകൾ നടത്തുന്നത്. പരസ്യം കണ്ടെത്തിയ യുവതികളെയാണു പീഡിപ്പിച്ചത്.

