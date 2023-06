മഴ; തമിഴ്നാട്ടിൽ വിമാന, ട്രെയിൻ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു

ചെന്നൈ ∙ കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ വിമാന, ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ തടസ്സപ്പെട്ടു. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ ചെന്നൈയിൽ ഇറങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന 10 വിമാനങ്ങൾ ബെംഗളൂരുവിലേക്കാണു തിരിച്ചുവിട്ടത്. ചെന്നൈയിൽനിന്നു പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന ഒട്ടേറെ വിമാനങ്ങളും വൈകി.



തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം ചെന്നൈ സെൻട്രലിൽനിന്നു പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന കേരളത്തിലേക്കുള്ളവ ഉൾപ്പെടെ പതിനഞ്ചോളം ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ റെയിൽവേ പുനഃക്രമീകരിച്ചു.

English Summary : Air and train services disrupted in Tamil Nadu due to rain