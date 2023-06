പുരസ്കാരത്തിന് നന്ദി, പണം വേണ്ട: ഗീത പ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഗാന്ധി സമാധാന പുരസ്കാരത്തിനു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അഭിമാനകരമാണെങ്കിലും അവാർഡ്‌തുകയായ ഒരു കോടി രൂപ സ്വീകരിക്കില്ലെന്നു പുസ്തക പ്രസാധകരായ ഗീത പ്രസ് വ്യക്തമാക്കി. ഹിന്ദുപുരാണ പുസ്തക പ്രസാധനകരായ ഗോരഖ്പുരിലെ ഗീത പ്രസിനെയാണു കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം ഇക്കുറി ഗാന്ധി സമാധാന പുരസ്കാരത്തിനു തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ആരിൽനിന്നും സംഭാവന സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന കീഴ്‍വഴക്കം മുൻനിർത്തിയാണു തുക ഒഴിവാക്കുന്നതെന്നു ഗീത പ്രസ് അറിയിച്ചു. പുരസ്കാരത്തിനു പ്രധാനമന്ത്രിക്കും സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയത്തിനും ട്രസ്റ്റ് നന്ദി അറിയിച്ചു.



ഇതിനിടെ, ഗീത പ്രസിനു ഗാന്ധി പുരസ്കാരം നൽകിയതിനെ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് വിമർശിച്ചു. പുരസ്കാരം സവർക്കർക്കോ ഗോഡ്സെയ്ക്കോ നൽകുന്നതിനു തുല്യമാണു നടപടിയെന്നും ഇതു പരിഹാസ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മഹാത്മാഗാന്ധിയുമായി പ്രസാധകർക്കുണ്ടായിരുന്ന കലുഷിതമായ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചു 2015ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അക്ഷയ മുകുളിന്റെ പുസ്കത്തിലുണ്ടെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു വിമർശനം.

