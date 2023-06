നെഹ്റുവിനൊപ്പം മോദിയെയും ചേർത്തുവച്ച് ശശി തരൂർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ യോഗയെ ജനകീയമാക്കുന്നതിൽ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു വഹിച്ച പങ്ക് കോൺഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ അതിനൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പങ്ക് കൂടി ചേർത്തു വച്ച് ശശി തരൂർ എംപി. രാജ്യാന്തര യോഗദിനമായ ഇന്നലെ പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ പേജിൽ നെഹ്റുവിനെ പ്രകീർത്തിച്ചുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ സന്ദേശം റീട്വീറ്റ് ചെയ്ത് നടത്തിയ പ്രതികരണത്തിലാണു തരൂർ മോദിയുടെ പങ്കും പരാമർശിച്ചത്.

കോൺഗ്രസ് ട്വീറ്റ്: ‘യോഗയെ ജനകീയവും ദേശീയനയത്തിന്റെ ഭാഗവുമാക്കുന്നതിൽ നിർണായകപങ്ക് വഹിച്ച നെഹ്റുവിനു നന്ദി. നമ്മുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വളർച്ചയിൽ ഈ പുരാതനകലയുടെയും തത്വചിന്തയുടെയും പ്രാധാന്യം സ്മരിക്കാം. അതു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുകയും ചെയ്യാം’.

തരൂരിന്റെ പ്രതികരണം: ‘തീർച്ചയായും! യോഗയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിലും രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലും പങ്കുവഹിച്ച നമ്മുടെ സർക്കാർ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം, എന്നിവരുടെ കൂടി പങ്ക് നാം അംഗീകരിക്കണം. ലോകത്തിനു മുന്നിൽ നമ്മുടെ കരുത്തിന്റെ പ്രതീകമാണു യോഗയെന്നു പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഞാൻ വാദിക്കുന്നു. അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതിൽ സന്തോഷം.’ രാഷ്ട്രീയമായി നരേന്ദ്ര മോദിയെ കോൺഗ്രസ് കടന്നാക്രമിക്കുമ്പോൾ, അതിൽ നിന്നു മാറിനിന്നു നിഷ്പക്ഷമെന്നു തോന്നിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ തരൂർ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൽ അതൃപ്തിയുണ്ട്.

പ്രവർത്തകസമിതിയിൽ തരൂർ എത്തുമോ ?

വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ അംഗത്വം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണു തരൂർ. പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആയിരത്തിലധികം വോട്ട് നേടിയ തനിക്ക് സമിതി അംഗത്വത്തിന് അർഹതയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യം നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അംഗത്വം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ കടുത്ത നിലപാടുകളിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോയേക്കുമെന്ന സൂചനയും ശക്തം. കെ.സി. വേണുഗോപാലിന് അംഗത്വം ഉറപ്പാണെന്നിരിക്കെ, രമേശ് ചെന്നിത്തലയും തരൂരും തമ്മിലാണു സമിതിയിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിക്കാനുള്ള മത്സരം.

English Summary: Shashi Tharoor's Shoutout For PM In Response To Congress's Yoga Day Tweet