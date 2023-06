ഇഡിക്ക് തിരിച്ചടി; സെന്തിലിന് എതിരായ കേസിൽ ഇടപെടാതെ സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙സർക്കാർ ജോലിക്കു കോഴ വാങ്ങിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ തമിഴ്നാട് മന്ത്രി സെന്തിൽ ബാലാജിയെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റാൻ അനുവദിച്ച മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച ഇഡിക്ക് (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്) തിരിച്ചടി. ആരോഗ്യവാനാണെന്നു മെഡിക്കൽ ബോർഡ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയാലേ പ്രതിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിടൂ എന്നും കോടതി



വ്യക്തമാക്കി. കേസിൽ ഇടപെടാൻ വിസമ്മതിച്ച സുപ്രീം കോടതിയുടെ അവധിക്കാല ബെഞ്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ തീരുമാനം കാക്കാനും നിർദേശിച്ചു. മന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ മേഘലയുടെ ഹേബിയസ് കോർപസ് ഹർജി പരിഗണിച്ച് അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റാൻ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി നേരത്തേ ഇടക്കാല ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇതു ചോദ്യം ചെയ്താണ് ഇഡി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ തടസ്സമുണ്ടാകുമെന്നു പൊലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന 15 ദിവസത്തെ ഈ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഹൈക്കോടതി ഇന്നു കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതും കണക്കിലെടുത്തു. ഹർജി ജൂലൈ 4നു പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റി.

ശസ്ത്രക്രിയ വിജയം; മന്ത്രി ഒരാഴ്ച കൂടി ആശുപത്രിയിൽ



ചെന്നൈ ∙ ബൈപാസ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയനായ മന്ത്രി സെന്തിൽ ബാലാജിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം. ഹൃദയധമനികളിലെ 4 തടസ്സങ്ങൾ നീക്കിയെന്നും ആരോഗ്യനില നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ചെന്നൈ കാവേരി ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ശസ്ത്രക്രിയയെത്തുടർന്ന് ഒരാഴ്ചയോളം ആശുപത്രിയിൽ തുടരുന്ന മന്ത്രി സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്കു മടങ്ങാൻ 3 മാസമെങ്കിലും വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇതോടെ അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇഡിക്ക് ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. നാളെയാണ് ഇഡി കസ്റ്റഡി അവസാനിക്കുന്നത്.

English Summary : Supreme Court did not interfere in case against Senthil Balaji