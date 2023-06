‘വിമതനീക്കം പാളിയെങ്കിൽ ഷിൻഡെ ജീവനൊടുക്കിയേനേ’: മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

മുംബൈ ∙ ശിവസേനയെ പിളർത്തി ബിജെപിയുമായി ചേർന്ന് സർക്കാരുണ്ടാക്കുകയും മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയാകുകയും ചെയ്ത ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ, നീക്കം പരാജയപ്പെട്ടാൽ ജീവനൊടുക്കിയേനേ എന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രി രംഗത്തെത്തി.

ഷിൻഡെ പച്ചമനുഷ്യനാണ്. ശിവസേനയിലെ വിമതനീക്കം പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒപ്പം വന്ന എല്ലാ എംഎൽഎമാരെയും ഉദ്ധവ് താക്കറെ (അന്നത്തെ സേനാ അധ്യക്ഷൻ) വിഭാഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചേനേ. തുടർന്ന്, താനാണ് തെറ്റുകാരനെന്ന് ഉദ്ധവിനെ വിളിച്ചുപറയാനും നിറയൊഴിച്ച് ജീവനൊടുക്കാനും അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചിരുന്നു – ഷിൻഡെയുടെ അടുത്ത അനുയായിയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുമായ ദീപക് കേസർക്കർ പറഞ്ഞു.

ആത്മഹത്യാ പദ്ധതി അറിവുണ്ടായിരുന്ന മന്ത്രിയെ ഉടൻ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കണമെന്ന് ഉദ്ധവ് വിഭാഗം നേതാവായ സഞ്ജയ് റാവുത്ത് തിരിച്ചടിച്ചു. വിമതനീക്കത്തിലെ അയോഗ്യതാ കേസിൽ തിരിച്ചടി നേരിട്ട് ഷിൻഡെ ജീവനൊടുക്കിയാൽ കേസർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. മന്ത്രിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് എൻസിപിയും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Eknath Shinde planned to shoot self if rebellion failed says Maharashtra minister Deepak Kesarkar