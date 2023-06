യോഗ എല്ലാവരുടേതും: മോദി

ന്യൂയോ‍ർക്ക് ∙ കോപ്പിറെറ്റും പേറ്റന്റും റോയൽറ്റിയുമില്ലാത്ത യോഗ എല്ലാവരുടേതുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ആസ്ഥാനത്ത് രാജ്യാന്തരയോഗാദിനാചരണ വേളയിലാണ് അതിന്റെ മേന്മയും മഹത്വവും മോദി വിശദീകരിച്ചത്. യുഎൻ ആസ്ഥാന വളപ്പിലെ വടക്കുള്ള മൈതാനിയിലായിരുന്നു യോഗാഭ്യാസം. അവിടെ ഗാന്ധിപ്രതിമയിൽ പ്രണാമം അർപ്പിച്ച ശേഷമായിരുന്നു യോഗാദിന പ്രഭാഷണം.



മാനവിതകയുടെ സമാഗമവേദിയാണിതെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. യോഗ ഇന്ത്യയിൽനിന്നാണ്. അതൊരു ജീവിതരീതിയാണ്. ലോകം മുഴുവൻ ഒരു കുടുംബമായി കാണുന്ന ഭാരതീയതത്വവും മോദി വിശദീകരിച്ചു. തുടർന്നു വേദി വിട്ടു മൈതാനത്തേക്കിറങ്ങി, മഞ്ഞ പായകളിൽ ഇരുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം മോദിയും യോഗ അഭ്യസിച്ചു.

ന്യൂയോർക്ക് മേയർ എറിക് ആഡംസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ‍ ചടങ്ങി‍ൽ പങ്കെടുത്തു. യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസിന്റെ വിഡിയോ സന്ദേശം ചടങ്ങിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. 3 ദിവസത്തെ യുഎസ് സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ മോദിക്ക് ഇന്നു വൈറ്റ്ഹൗസിൽ സ്വീകരണം നൽകും. പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിഥിയായി ഔദ്യോഗിക അത്താഴവിരുന്നും ഇന്നുണ്ടാകും.

ചൈനീസ് കടന്നുകയറ്റം;

സെനറ്റ് ചർ‍ച്ചയ്ക്ക്

വാഷിങ്ടൻ ∙ ഇന്ത്യയിൽ ചൈനയുടെ കടന്നുകയറ്റത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവും പ്രതിഷേധവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രമേയ ചർച്ചയ്ക്ക് സെനറ്റ് സമിതി നീക്കം. അരുണാചൽപ്രദേശിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി അംഗീകരിച്ചുള്ള പ്രമേയം റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെയും ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെയും പിന്തുണയോടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വാഷിങ്ടൻ ഡിസി സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ സെനറ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത്.



മോദി – മസ്ക് കൂടിക്കാഴ്ച



ന്യൂയോർക്ക് ∙ ഓരോ രാജ്യത്തെയും നിയമം അനുസരിക്കാൻ ട്വിറ്ററിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഉടമയായ ഇലോൺ മസ്ക്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിൽ ട്വിറ്റർ മുൻപു നേരിട്ട നിയമപ്രശ്നങ്ങളും വിവാദങ്ങളും മസ്ക് സൂചിപ്പിച്ചത്. താൻ മോദിയുടെ ആരാധകനാണെന്നും അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുമെന്നും മസ്ക് പറഞ്ഞു. മസ്കുമായി നല്ല കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നെന്നു മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.



English Summary : Yoga for everyone says Narendra Modi