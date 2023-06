പ്രതിപക്ഷം ഒന്നിച്ചാലും മോദിക്ക് 300 സീറ്റ്: ബിജെപി

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രതിപക്ഷത്തെ പാർട്ടികൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നിച്ചാൽ പോലും ഫലമില്ലെന്നും 2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 300 സീറ്റുമായി മോദി അധികാരത്തിൽ തുടരുമെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കു എല്ലാവരെയും വിമർശിക്കുകയെന്ന ശീലമാണെന്നും ജമ്മുവിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഒറ്റയ്ക്കുനിന്നു മോദിയെ എതിരിടാൻ കഴിയില്ലെന്നു കോൺഗ്രസ് സമ്മതിച്ചെന്നും ഇതിനായുള്ള സഹായം തേടൽ പട്നയിൽ വിളംബരം ചെയ്തതിനു നന്ദിയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി പറഞ്ഞു. സംയുക്ത പ്രതിപക്ഷത്തുനിന്നു പുറത്തുപോകുമെന്ന ആം ആദ്മിയുടെ മുന്നറിയിപ്പിനെയും അവർ പരിഹസിച്ചു.

English Summary: BJP says will get 300 seats even if opposition parties fight united against them