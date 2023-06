ഒരു ഡിഎംകെ മന്ത്രിയെ കൂടി നോട്ടമിട്ട് ഇഡി

ചെന്നൈ ∙ മുൻ അണ്ണാഡിഎംകെ സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്തെ അനധികൃത സ്വത്തു സമ്പാദന കേസിൽ കുരുങ്ങി ഒരു ഡിഎംകെ മന്ത്രി കൂടി. സർക്കാർ ജോലിക്കു കോഴ വാങ്ങിയ കേസിൽ മന്ത്രി സെന്തിൽ ബാലാജി അറസ്റ്റിലായതിനു പിന്നാലെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പു മന്ത്രി അനിത ആർ.രാധാകൃഷ്ണനെതിരായ കേസിൽ കക്ഷി ചേർക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇഡി (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്) തൂത്തുക്കുടി കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി.

2001–2006 കാലത്ത് ഹൗസിങ് ബോർഡ് മന്ത്രിയായിരിക്കെ അനിത രാധാകൃഷ്ണൻ 4.90 കോടി രൂപയുടെ അനധികൃത സ്വത്തു സമ്പാദിച്ചെന്നാണ് ആരോപണം. 2006 –11 കാലത്തെ ഡിഎംകെ സർക്കാർ ഇതിനെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് പാർട്ടി മാറി നിലവിൽ സ്റ്റാലിൻ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമാണ്. മന്ത്രിയുടെ ഭാര്യയും മക്കളും സഹോദരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 7 പേർക്കെതിരെയും കേസുണ്ട്. കേസ് റദ്ദാക്കാൻ നേരത്തേ മന്ത്രി സുപ്രീം കോടതിയെ അടക്കം സമീപിച്ചെങ്കിലും ഫലിച്ചിരുന്നില്ല.

English Summary: One more Tamilnadu minister under enforcement directorate surveillance