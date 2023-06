വൈറ്റ്ഹൗസിലെ അതിഥികളിൽ മലയാളിത്തിളക്കം

വാഷിങ്ടൻ ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കായി വൈറ്റ്ഹൗസിലൊരുക്കിയ വിരുന്നിൽ മുകേഷ് അംബാനി, ഭാര്യ നിത അംബാനി, സുന്ദർ പിച്ചൈ, ഭാര്യ അഞ്ജലി, മനോജ് നൈറ്റ് ശ്യാമളൻ, ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ ഇന്ത്യക്കാർ പങ്കെടുത്ത വിരുന്നിൽ മലയാളികളും തിളങ്ങി.

ബൈഡൻ പ്രസി‍ഡന്റായതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ വൈറ്റ്‌ഹൗസ് മിലിറ്ററി ഓഫിസ് (ഡബ്ല്യുഎച്ച്എംഒ) ഡയറക്ടറായിരുന്ന മജു വർഗീസാണ് ശ്രദ്ധേയസാന്നിധ്യമായ മലയാളികളിലൊരാൾ. ഭാര്യ ജൂലി വർഗീസിനൊപ്പമാണ് എത്തിയത്. തിരുവല്ലയിൽനിന്നു യുഎസിലേക്കു കുടിയേറിയ മാത്യുവിന്റെയും സരോജയുടെയും മകനായി ന്യൂയോർക്കിൽ ജനിച്ച മജു, ബറാക് ഒബാമയുടെ ഭരണകാലത്തും വൈറ്റ്ഹൗസിൽ പ്രവർത്തിച്ചു.

ന്യൂനപക്ഷ നീതിക്കായി പോരാടുന്ന ആക്ടിവിസ്റ്റ് സീമ സദാനന്ദൻ പ്രസിഡന്റ് ബൈഡന്റെ മകൾ ആഷ്‌ലി ബൈഡന്റ അതിഥിയായാണ് എത്തിയത്. അമേരിക്കൻ സിവിൽ ലിബർട്ടീസ് യൂണിയന്റെ വാഷിങ്ടൻ ഡിസി പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ, ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് ഡയറക്ടർ എന്നീ പദവികളിലും അറ്റോർണി, ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായിക എന്നീ നിലകളിലും ശ്രദ്ധേയയായ സീമ ഇന്ത്യയിൽ ദലിത് സ്ത്രീകൾക്കായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ കട്ടിങ് ഫോർ സ്റ്റോൺ, ദ് ടെന്നിസ് പാർട്നർ തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങളെഴുതിയ സ്റ്റാൻഫഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മെഡിക്കൽ സ്കൂൾ പ്രഫസർ ഡോ. ഏബ്രഹാം വർഗീസും വിരുന്നിനെത്തി. മധ്യതിരുവിതാംകൂറിൽനിന്നുള്ള ജോർജ് – മറിയം അധ്യാപക ദമ്പതികളുടെ മകനായി ഇത്യോപ്യയിലാണു ജനിച്ചത്. യുഎസ് സർക്കാരിന്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പുരസ്കാരം, ‘ഗ്രേറ്റ് ഇമിഗ്രന്റ്സ്’ പുരസ്കാരം തുടങ്ങിയവ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എച്ച്1ബി വീസ യുഎസിൽത്തന്നെ പുതുക്കാം

ഇന്ത്യൻ പ്രഫഷനലുകൾക്ക് ഇളവുകൾ നൽകി യുഎസ് വീസ നയം പരിഷ്കരിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സന്ദർശനവേളയിലാണ് എച്ച്1ബി വീസ യുഎസിൽത്തന്നെ പുതുക്കാൻ അവസരം നൽകുമെന്ന തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതു ചെറിയൊരു വിഭാഗം വിദേശ പ്രഫഷനലുകൾക്കു മാത്രമാണു തുടക്കത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുക. ക്രമേണ ഭൂരിഭാഗം ഇന്ത്യൻ പ്രഫഷനലുകൾക്കും ഗുണകരമാകും. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് യുഎസിലെ 4.42 ലക്ഷം വരുന്ന എച്ച്1ബി വീസക്കാരി‍ൽ 73% ഇന്ത്യയിൽനിന്നാണ്.

