‘മിസ്ഡ് കോളി’ൽനിന്ന് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്ക്; നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആ കോൾ ദ്രൗപദി മുർമു എടുത്തില്ല

ന്യൂഡൽഹി∙ രാഷ്ട്രപതി പദവിയിലേക്ക് ബിജെപി സഖ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനാർഥിയായി തീരുമാനിച്ച വിവരം അറിയിക്കാൻ ദ്രൗപദി മുർമുവിനെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അന്നു വിളിച്ചു. പക്ഷേ ‘ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ’ ആ ഫോൺ കോൾ ദ്രൗപദി മുർമു എടുത്തില്ല. എപ്പോഴും മൊബൈൽ ഫോൺ കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കാറില്ല എന്നതുതന്നെ കാരണം.

∙വിളിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി

ജാർഖണ്ഡ് ഗവർണർ ആയിരുന്നു ദ്രൗപദി മുർമു അപ്പോൾ. ഒഡീഷയിലെ ജന്മഗ്രാമമായ ഉപർബേഡയ്ക്കു സമീപം റായ്​രംഗപുരിൽ 63–ാം പിറന്നാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പരിപാടിയിലായിരുന്നു അവർ ആ സമയത്ത്. തുടർന്ന് മുൻ സ്പെഷൽ ഓഫിസർ ബികാഷ് ചന്ദ്ര മൊഹൊന്തയുടെ ഫോണിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ നിന്നു വിളിയെത്തി. ഫോണുമായി അദ്ദേഹം ഓടി ഗവർണറുടെ അടുത്തെത്തി. മറുവശത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആയിരുന്നു. ‘ദ്രൗപദി മുർമു: ഫ്രം ട്രൈബൽ ഹിൻഡർലാൻഡ്സ് ടു റെയ്സിന ഹിൽ’ എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് 2022 ജൂൺ 21ന് ഉണ്ടായ ‘മിസ്ഡ് കോൾ’ സംഭവം വിവരിക്കുന്നത്. പത്രപ്രവർത്തക കസ്തൂരി റായ് ആണ് ഗ്രന്ഥകർത്താവ്.

∙ വീട്ടിലെ പവർകട്ട്



ഇത്രയും ഉന്നതമായ ചുമതലകൾ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്തുയർന്ന് നിർവഹിക്കാൻ തനിക്കു കഴിയുമോ എന്ന സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച ദ്രൗപദി മുർമുവിനോട് കഴിയും എന്നു നരേന്ദ്രമോദി മറുപടി പറഞ്ഞതായും പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു. ഈ സംസാരം കഴിഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ ദ്രൗപദി മുർമുവിനെ ബിജെപി സഖ്യം രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയായി നിശ്ചയിച്ചതിന്റെ ആഘോഷമായിരുന്നു ടിവി ചാനലുകളിൽ. എന്നാൽ ദ്രൗപദി മുർമുവിനും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ചാനലുകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ അപ്പോൾ പവർകട്ട് ആയിരുന്നു!

