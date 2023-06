പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം:‘പാട്രിയോട്ടിക് ഡെമോക്രാറ്റിക് അലൈൻസ്’ എന്ന പേര് പരിഗണനയിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ അടുത്ത വർഷത്തെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയെ നേരിടാൻ ഒരുമിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിനു ‘പാട്രിയോട്ടിക് ഡെമോക്രാറ്റിക് അലൈൻസ്’(പിഡിഎ) എന്നു പേരിട്ടേക്കുമെന്നു സൂചന. അടുത്ത മാസം ഷിംലയിൽ ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണു വിവരം.

ശനിയാഴ്ച പട്നയിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ സിപിഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി. രാജയാണു പേരു സംബന്ധിച്ച സൂചന നൽകിയത്. ബിജെപി നയിക്കുന്ന എൻഡിഎയെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യമെന്നും അത് എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും ബോധ്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്നും ഡി.രാജ പ്രതികരിച്ചു.

