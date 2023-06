മണിപ്പുർ: ജനം തടഞ്ഞുവച്ചു; ശാന്തമായി സൈന്യം പിന്മാറി

ഇംഫാൽ ∙ മണിപ്പുരിലെ ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റ് ജില്ലയിലെ ഇഥാം ഗ്രാമത്തിൽ മെയ്തെയ് തീവ്രവാദി സംഘത്തെ പിടികൂടാനുള്ള സൈന്യത്തിന്റെ ശ്രമം ജനം തടഞ്ഞു. 2015ൽ ഡോഗ്രയിൽ സൈനിക വാഹനം സ്ഫോടനത്തിൽ തകർത്തതുൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ കേസുകളിലെ പ്രതികളായ കെവൈകെഎൽ തീവ്രവാദി സംഘത്തിൽ പെട്ട ഒരു ഡസനോളം പേരെ പിടികൂടാനെത്തിയ സൈനികരെ സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന ജനക്കൂട്ടം ഒരു ദിവസത്തോളം തടഞ്ഞുവച്ചു. പിടികൂടിയ ആയുധങ്ങളുമായി മടങ്ങാൻ സൈന്യം തീരുമാനിച്ചതോടെ സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാനായി. ആൻഡ്രോയിൽ നിന്ന് 6 കിലോമീറ്റർ കിഴക്ക് വനത്തിനുള്ളിലാണ് ഇഥാം.



ഇതേസമയം, മണിപ്പുരിൽ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ.ബിരേൻ സിങ് ഡൽഹിയിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായെ അറിയിച്ചു. ഈ മാസം 13ന് ശേഷം കാര്യമായ അക്രമസംഭവങ്ങളില്ലെന്നും സംസ്ഥാനം സാധാരണ നിലയിലേക്കു മടങ്ങുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ജൂലൈ 2ന് സിബിസിഐ പ്രാർഥനാ ദിനാചരണം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കലാപം നടക്കുന്ന മണിപ്പുരിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ജൂലൈ 2ന് പ്രാർഥനാദിനമായി ആചരിക്കാൻ കാത്തലിക് ബിഷപ്സ് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സിബിസിഐ) ആഹ്വാനം ചെയ്തു. കുർബാന മധ്യേ പ്രത്യേക പ്രാർഥനകൾ നടത്തണമെന്നും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കായി ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ദിവ്യ കാരുണ്യ ആരാധന നടത്തണമെന്നും സിബിസിഐ അധ്യക്ഷൻ ആർച്ച്ബിഷപ് മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് അഭ്യർഥിച്ചു. മെഴുകുതിരിയേന്തിയുള്ള പ്രദക്ഷിണമോ സമാധാന റാലിയോ നടത്തണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ ആശങ്ക അറിയിക്കാൻ സർക്കാർ ഇതര സംഘടനകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നും സിബിസിഐ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സമാധാന പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണം. മണിപ്പുരിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്തുവരുന്നവരെ ദയാപൂർവം പരിഗണിക്കുകയും, അവർക്ക് സഭയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഹോസ്റ്റലുകളിലും താമസമൊരുക്കുകയും വേണമെന്നും സിബിസിഐ അറിയിച്ചു.

English Summary : Army came to arrest the attackers withheld by people in Manipur